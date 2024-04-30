إزالة ٢٠ حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى انطلقت مطلع الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٢٠ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣٠٠متر مربع بنطاق مركز دمياط، لافتة إلى وصول إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثالثة ٥٥ حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٣٦٢٦متر مربع و ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم ، علاوة على تنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى و ١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ سهم.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.