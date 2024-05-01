ننشر خارطة القوافل الطبية المجانية في قرى محافظة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية خلال شهر مايو وتستهدف ٧ قرى بمراكز كفر سعد و كفر البطيخ والزرقا وفارسكور وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان .



يذكر أن القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل

فى سياق منفصل تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط اليوم جولته المرورية على الوحدة الصحية بالوسطانى ، لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال فريق تنظيم الاسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الاسرة و عدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية

كما احال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون اذن ،

بالاضافة الى ذلك تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات

و الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالوسطانى تخدم٢٠١٣٧ نسمة و تقدم الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل و تنظيم الأسرة والمشورة والمعمل و الصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى -وخدمات صحة البيئة

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وعن ضعف السمع بحديثى الولادة والأورام السرطانية

