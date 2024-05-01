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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر خارطة القوافل الطبية المجانية في قرى محافظة دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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أعلنت مديرية الصحة  بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية خلال شهر مايو وتستهدف ٧ قرى  بمراكز كفر سعد و كفر البطيخ والزرقا وفارسكور  وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان .

يذكر أن القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل

 

 

فى سياق منفصل تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في   دمياط اليوم جولته المرورية على الوحدة الصحية بالوسطانى ، لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال فريق تنظيم الاسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الاسرة و عدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية

كما احال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون اذن ،

بالاضافة الى ذلك تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات

و الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالوسطانى تخدم٢٠١٣٧ نسمة و  تقدم الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ  و العيادات الخارجية  ومتابعة الأطفال  ومتابعة الحوامل  و تنظيم الأسرة والمشورة  والمعمل و الصيدلية  وإصدار شهادات المواليد والوفيات  والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية  والتثقيف الصحى -وخدمات صحة البيئة
بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة  والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى  وصحة الأم والجنين  و الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية  وعن ضعف السمع بحديثى الولادة  والأورام السرطانية
 

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