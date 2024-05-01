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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة مسئولي طب الأسنان في وحدة كفر سعد بدمياط إلى التحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط
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قام الدكور  السيد  عبد الجواد  وكيل وزارة الصحة في دمياط  بمرور مفاجىء علي وحدة دار السلام بكفر سعد واحالة العاملين بعيادة الأسنان للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية  لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة خلال جولته الانضباط الادارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال  العاملين بعيادة الاسنان للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.
بالاضافة الى ذلك تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

كما شدد على زيادة ترددات عيادة الاسنان و تفعيل تقديم الخدمات الطبية الموجودة بها.
ومن الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بدار السلام تخدم ٥٨٤٦ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ  و العيادات الخارجية  وعيادة الاسنان  ومتابعة الأطفال  ومتابعة الحوامل  وتنظيم الأسرة والمشورة  والمعمل  والصيدلية  وإصدار شهادات المواليد والوفيات  والتطعيمات  وخدمات الصحة المدرسية  والتثقيف الصحى و خدمات صحة البيئة

أعلنت مديرية الصحة دمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر مايو القادم والتى تستهدف ٧ قرى  بمراكز كفر سعد و كفر البطيخ والزرقا وفارسكور  وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة و السونار.

تابع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط جولته المرورية بمرور على الوحدة الصحية بالوسطانى ، و ذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال فريق تنظيم الاسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الاسرة و عدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية.

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