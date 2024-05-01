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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة ٥٨ حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة
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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الأسبوع الماضى ، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعتين لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بكفر سعد على مساحة ٥٠٤متر مربع ، وتنفيذ ١٣ قرار إزالة بمساحة ٥٤ متر طولى .

وفى هذا السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٥٨ حالة تعدِ على  أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة ٤١٣٠ متر مربع و ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم و  تنفيذ ١٧٥ قرار إزالة بمساحة ١٦٧٤متر طولى

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق..

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة و آليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق .

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