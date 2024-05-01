إزالة ٥٨ حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع الأسبوع الماضى ، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعتين لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط بكفر سعد على مساحة ٥٠٤متر مربع ، وتنفيذ ١٣ قرار إزالة بمساحة ٥٤ متر طولى .

وفى هذا السياق، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٥٨ حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة ٤١٣٠ متر مربع و ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم و تنفيذ ١٧٥ قرار إزالة بمساحة ١٦٧٤متر طولى

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق..

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة و آليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث اى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق .