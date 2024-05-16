باحث سياسي: الأجيال الجديدة في أمريكا ترى حقيقة جرائم إسرائيل

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ مشاهد فض الشرطة الأمريكية لاعتصامات الطلاب الداعمة لوقف الحرب على غزة، تؤكد أنّ الحرب الدائرة في القطاع كشفت مجموعة من الافتراضات والحقائق المهمة، وعلى رأسها زيف المعايير الأمريكية الداعية لحقوق الإنسان.

وأكد فوزي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أهمية الاحتجاجات الطلابية المتنامية في كبرى الجامعات الأمريكية، والتي تعبر عن تغيرات عميقة تحدث في الأجيال الأمريكية الأحدث سنًا على مستوى النظر للقضية الأم وهي القضية الفلسطينية، مشددًا على أنّ الأجيال الجديدة ترى إسرائيل على حقيقتها وأنّها دولة فصل عنصري واحتلال، تمارس جميع أنواع جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ الاحتجاجات والتظاهرات في عدد من الجامعات الأمريكية تمثل ضغطًا نسبيًا على الإدارة الأمريكية، لكن هذا التأثير يظل محدودًا لعدّة اعتبارات، والنقطة الأهم في الاحتجاجات أنّ الأجيال الجديدة هي من ستقود عملية صنع القرار على المدى المتوسط والبعيد، وهذه تغيرات استراتيجية مهمة تحدث لدى الشارع الأمريكي كجزء من الرأي العام الغربي.