اليوم.. طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وتحذير من اضطراب الملاحة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة.

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج من (2.5 إلى 4 أمتار).