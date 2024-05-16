حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة

اللي بيحصل للصهاينة في مدينة العزة غزة بيقول حاجات كتير أوووي منها مثلا:
- لما تكون مظلوم وليك حق ما تقلقش لأنك مصيرك هييجي لك يوم تحصل عليه ولو بعد حين ولو بكذا صورة، لكن اقلق أوووي لما تكون ظالم وواخد حق غيرك لأنك برضه مصيرك يوم هتدفعه إن آجلًا أو عاجلًا
- إياك تتغر بقوتك كظالم مدجج بكل ما يؤتى من مال وعتاد وسند، فتستهين بمن ظلمته ولا تقدر حساب رد فعله فقد يدهشك حتى تقطع الأنفاس
- مهما كان حواليك كلاب حراسة فاكر انها هتحميك ما تطمنش خالص، لأنهم أول ناس هتنهش لحمك يا نتن أول ما يحسوا انك بتترنح ولو مش مصدق اسأل بايضن
- المليارات التي أهدرت على الحرب والتدمير، لو أنها أنفقت على السلام والتعمير لكان خير للجميع .. قال عز من قال : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾
- وأخيراً اعلم جيداً أنه لا صمت يدوم إلا صمت القبور، فكل نقطة دم بريئة سالت وكل بيت خرب وكل طفل أفزع وكل امرأة بكت ستأتي اللحظة التي ترد فيها المظالم