الكرملين: مناقشة التسوية الأوكرانية دون روسيا غير مجدية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تعليقا على المؤتمر الذي يجري التحضير له في سويسرا بشأن أوكرانيا، إنه من غير المجدي مناقشة التسوية في أوكرانيا في غياب روسيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد نهجا عقيما.

وأضاف بيسكوف “أن هذا المؤتمر بحد ذاته، من وجهة نظرنا، لا يمكن اعتباره محاولة جادة لايجاد سبل للتسوية، فهو مستحيل”، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع المتحدث باسم الكرملين "من غير المجدي على الإطلاق مناقشة القضايا الأمنية التي تهمنا دون روسيا".

وقال "إنه على الأرجح ستكون هذه مسألة فارغة مع عدم وجود احتمالات لتحقيق أي نتيجة ملموسة".