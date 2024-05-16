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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

قادة بولندا يدينون محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

رئيس وزراء سلوفاكيا
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
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أدان قادة بولندا، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ونقل على إثرها إلى المستشفى.
ونقل راديو بولندا اليوم الخميس، عن الرئيس البولندي أندريه دودا قوله، على وسائل التواصل الاجتماعي، "أشعر بالصدمة إزاء محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، أفكاري وصلواتي مع فيكو وعائلته وشعب سلوفاكيا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك: "أخبار صادمة من سلوفاكيا، أفكاري مع فيكو في هذه اللحظة الصعبة للغاية".
بدوره، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "لقد صدمت من الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لفيكو، والكشف عن ملابسات الحادث الذي وصفه بـ "المريع".

 

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