محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء للمشاركة في احتفالات القيامة

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارتها لكنيسة العذراء مريم، والتى رافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، حيث كان فى استقبالهما نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى والقمص مرقص محروس راعى الكنيسة.

هذا وقد جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والنائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والأستاذة الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي .

فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض" التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، كما أعربت عن سعادتها بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ قدم العصور.

كما أكدت " محافظ دمياط " أن هذه الفترة شهدت مناسبات دينية ووطنية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن وأواصر المحبة والألفة بين المصريين، واختتمت حديثها بالدعاء لمصر بأن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ومن جانبه، نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معرباً عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد ، كما هنأ شعب مصر جميعًا بهذه المناسبة المجيدة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة رئيس الجمهورية .

وزارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، صباح اليوم الأربعاء، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالهما الأب بندليمون راعى الكنيسة.