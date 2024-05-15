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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. المعارك تحتدم في شمال غزة والدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 16 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المجزرة مستمرة والعالم يشاهد
المعارك تحتدم في شمال غزة والدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح
موقف شجاع.. المدعي العام لـ "الجنائية الدولية": لن أتأثر بنفوذ أقوياء هذا العالم
الاتحاد الأوروبي يطالب بـ "الوقف الفوري" لهجوم رفح
أمريكا وبريطانيا تواصالن دعم إسرائيل باألسلحة 
الدورة الثالثة والثلاثون.. السيسي يشارك في القمة العربية بالبحرين
قرية رمزية.. روسيا تستعيد منطقة روبوتيني في زابوريزهيا الأوكرانية
الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا حول مقتل موظف دولي في غارة صهيونية
مجرم حرب.. الحكم على وزير جامبي سابق بالسجن 20 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة

غزة رفح السيسي