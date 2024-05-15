كامل الوزير: القروض أداة من أدوات تمويل الموازنة.. فيديو

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القروض أداة من أدوات تمويل الموازنة، وعند إنشاء مشروع اقتصادي تنموي خدمي يربط بين البحرين الأبيض والأحمر وليس لدينا قدرة مالية نعتمد على القرض.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد لدينا دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تؤكد تحصيل قيمة القرض من السنة الخامسة حتى الـ 20 عاما.

وتابع الفريق كامل الوزير: شركة سيمنز المنفذة للمشروع وفرت قرض عن طريق البنوك الألمانية والإيطالية، وهذه الشركة تدعم مصر لدورها في استقرار الأمن في الشرق الأوسط.

وأكمل وزير النقل: أن مشروعات سيمنز الألمانية تشغل مصانعها وتوفر فرص عمل لمواطنيها، كما أن الشركات الفرنسية تفخر بأنها أنشأت مترو الأنفاق في مصر، وشركة سيمنز الألمانية تريد أن يكون لها بصمة في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

