أمصال لمواجهة تسمم الفسيخ في مستشفيات دمياط استعدادا لشم النسيم

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية دمياط وذلك إستعدادا لأعياد القيامة و شم النسيم

حيث تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين ،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات ، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وأكد على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث ،

بالاضافة الي ذلك كلف لجان المتابعة و فرق الاشراف بمديرية الصحة بتكثيف المرور لمتابعة تقديم الخدمات الطبية خلال فترة الاجازة ،

إضافةً الى ذلك قامت ادارة صحة البيئة بعمل فرق مرورية للإنتشار بجميع مراكز المحافظة للمرور على أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والنوادى وقاعات الأفراح ، للمرور على أعمال النظافة العامة والتأكد من صلاحية مياة الشرب وأخذ عينات من المياة من جميع الأماكن، والمرور على حمامات السباحة والتأكد من جميع الإشتراطات الصحية.

كما أكد وكيل الوزارة على إنتشار فرق مراقبة الأغذية و تكثيف عملها بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك المملحة والطازجة، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة فى جميع المنافذ وأخذ عينات لفحصها حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وأكد على دور إدارة الأمراض المعدية بالمديرية وذلك من خلال تنشيط ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات والإبلاغ الفورى للحالات

