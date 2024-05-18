الشهادة الإعدادية 2024.. انطلاق الامتحانات في 120 لجنة بمطروح

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بمحافظة مطروح، اليوم السبت، حيث يؤدي 11 ألفا و583 طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 120 لجنة امتحانية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، وتستمر الامتحانات علي مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس 23 مايو الجاري، موجها بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

من جانبه شدد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على منع استخدام الهواتف المحمولة وكافة أنواع الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها؛ لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مع توفير الجو المناسب للطلاب وراحتهم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة للخروج بالعملية الامتحانية في أفضل صورة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024، وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات، مع عقد اجتماعات مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وتطبيق جميع الإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان.

حيث يؤدى 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي ستبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.



من جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.