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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جروبات الغش تتداول امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية في 5 محافظات

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل،  نماذج لأسئلة واجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجيها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب بالمحافظات اليوم السبت. 

ونشرت جروبات الغش أوراق تشير إلى  أسئلة وإجابات، لامتحانات اللغة العربية بمحافظات "الجيزة، وقنا، والدقهلية، والشرقية، وسوهاج".

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم، امتحان اللغة العربية ضمن ماراثون نهاية العام الدراسي 2024/2023.

 

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، شدد في اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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