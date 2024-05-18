طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدراسات

استأنف، منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي الطلاب، اليوم، امتحان الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعتين.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وأدى الطلاب أمس الأول الخميس امتحان اللغة العربية، والدين.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ورشة عمل، لمناقشة امتحان اللغة العربية ونموذج الإجابة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

-لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.

-المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

-مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- يجرى توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة.

-فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

-فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية

يجري تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )، فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

-عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأي سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة الطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

-تقدير المسودات وإعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.

-يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها

-الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

-ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

-على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

-تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة (تستحق أو لا تستحق).