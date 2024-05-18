الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة لنهاية الأسبوع وننصح المواطنين بشرب السوائل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء حتى نهاية الاسبوع ومن المتوقع ان تقارب درجة الحرارة حاجز 40 درجة علي بعض المناطق.

واشارت الارصاد انه وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية، ستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 37: 40 درجة.

كما تنشط الرياح علي مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة علي الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونصحت هيئة الارصاد المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.

ويشهد اليوم السبت ، طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.