محافظ دمياط: رأس البر ستعود لسابق مجدها

كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن أعمال تطوير سيشهدها كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر عقب انتهاء الموسم الحالى ليتم تشغيله مع بدايات الموسم القادم مؤكدة "حتمية تنفيذ أعمال التطوير لتهالك الممشى والنهوض بالشكل الحضارى للشاطئ واستكمالاً لما تشهده المدينة من أعمال تطوير وبما يتواكب مع مكانتها على الخريطة السياحية"

وكشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة المحافظة لإعداد مشروع لتطوير كورنيش شاطئ البحر بمدينة رأس البر، بعد الحالة السيئة التى تعرض لها الممشى فى الوقت الحالى وتهالك أجزاء كبيرة منه ، والذى لا يتلائم مع مكانة المدينة على الخريطة السياحية

حيث وجهت المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية على الموافقة بالتنفيذ والتى ستتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفة أن الخطة الزمنية للتنفيذ ستبدأ عقب انتهاء موسم صيف 2024 وستنتهى قبل بداية موسم صيف 2025.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم اليوم عقد اجتماع تنسيقى بحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية لوضع مخطط التنفيذ.

وأشارت أن المشروع يتواكب مع رؤية المحافظة ومشروعات التطوير التى تشهدها مدينة رأس البر، وبما يتماشى مع وجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا ومنتجعات سياحية بها ومكانتها السياحية الأمر الذى جعلها مقصد للزائرين من داخل مصر وخارجها .

وعلى جانب آخر، شهدت شوارع المدينة استعدادات مكثفة شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم و حملات لمكافحة الحشرات ومراجعة اعمدة الانارة، وتشغيل الاتوبيسين و الطفطف السياحى على شارع بورسعيد، وأيضًا متابعة حركة السلع بالأسواق ،كما أعلنت الوحدة المحلية عن خطتها لاستقبال الزائرين يوم شم النسيم بالزهور على بوابتي المدينة ، واقامة فعاليات فنية وترفيهية، وتجهيز ساحة انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد ومتابعة العمل بموقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات الملاكى لتخفيف التكدس داخل المدينة