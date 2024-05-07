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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة تعديات على 20 فدانا تابعة للثروة السمكية في دمياط

املاك الدولة
املاك الدولة
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه ومنذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة.

وأضافت المحافظ أنه وخلال الحملة المُنفذة اليوم فقد تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية  تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية على مساحة ٢٠ فدان و١ قيراط و ٩ سهم .

واشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها ، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

ويشار إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٦٣ حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية باجمالى مساحة ٤١٦٢ متر مربع و ١٧٢ فدان و ١٩ قيراط و١٩ سهم ، علاوة على تنفيذ ١٨١ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و٨٤ متر مربع و ٦٦ فدان و ٢٠ قيراط و١٩ سهم .

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