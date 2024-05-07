بالأرقام.. استعدادات على قدم وساق لاستقبال امتحانات نهاية العام في دمياط

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024 والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأوضح "غريب" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تتابع بصفة مستمرة كافة الإستعدادات لبدء إمتحانات آخر العام ، كما وجهت برفع درجة الإستعداد لإجراؤها بسهولة ويسر وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب والمعلمين.

وأشار مدير تعليم دمياط، إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات معالي الوزيرة محافظ دمياط بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر.

ووجه "غريب" بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة والإلتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان بالإضافة إلي تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة وذلك للتواصل والعمل على حلها فوراً.

وشدد على تطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الإمتحانات وضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقه لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات، مؤكدا على متابعة مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالإدارات التعليمية لجميع المدارس للاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان جميع مراحل التعليم انتهت من الاستعدادات للامتحانات، حيث انتهت 1788 لجنة فرعية للمرحلة الابتدائية من الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التي سيؤديها 5333 تلميذ وتلميذة على مستوى المحافظة.

كما انتهت 3632 لجنة فرعية للمرحلة الإعدادية من الاستعداد لاستقبال طلاب الصفين الاول والثاني التي سيؤديها 72632 طالب وطالبة بالإضافة إلى 1616 لجنة فرعية لطلاب الشهادة الإعدادية التي سيؤديها 32317 طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وانتهت 1296 لجنة فرعية للمرحلة الثانوية من الاستعداد لاستقبال الصفين الاول والثاني التي سيؤديها 25931 طالب وطالبة علي مستوى المحافظة

وحرص "وكيل الوزارة" علي تقديم عدة ضوابط لأبنائه الطلاب أثناء إجراء الامتحانات كان منها، الإبتعاد عن استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والحرص على تناول الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية لزيادة التركيز والتخلص من القلق والحرص على النوم الصحي وعدم السهر إلى أوقات متأخرة من اليوم بالإضافة إلى وضع جدول زمني بأوقات معينة للمذاكرة بحيث يتم تقسيم جميع المواد بالتساوي، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح الدائم.