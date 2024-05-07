إنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات أبرزها 9 توصيات بمؤتمر "جامعة القناة" الطلابي

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن الإنتهاء من إعلان توصيات المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع، مشيراً إلى أن جميع التوصيات سيتم أخذها موضع التنفيذ لأهميتها لافتاً إلى أن الجامعة لديها إيماناً راسخاً بأن الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدى الطلاب؛ ليصبح لهم دوراً فاعلاً في تطوير مجتمعاتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي لوطننا الغالي مصر.

جاء المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم توصيات المؤتمر والتي جاءت كالتالي:

استغلال الفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي ودراسة التحديات المتعلقة بها.

تشجيع التكامل بين البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالات العلوم المختلفة.

توجيه الاستثمارات نحو ابحاث علمية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

تمكين استخدام الأجهزة الذكية في التطبيقات التعليمية المختلفة.

أنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات على مستوى الكليات بالجامعة لتكون نواة لمشاريع تنموية فعالة

الاهتمام بالمقررات التكنولوجية بجميع المؤسسات التعليمية بالجامعة

تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم الجامعي ودعم الأبحاث الطلابية وخاصة بمشاريع التخرج.

تحفيز استثمار الأفكار الخلاقة والمبتكرة من خلال تقوية دور ريادة الأعمال ومركز دعم الابتكار

تطبيق الخدمات الافتراضية والمعامل الافتراضية واعتماد المنظومة التعليمية في البنية التحتية.

وخلال حفل ختام المؤتمر، قدم الدكتور أحمد عطيتو الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية محاضرة حول الذكاء الاصطناعي والابداع الفني ايجابيات وسلبيات استخدامه.

وألقى الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة محاضرة تعريفية حول أنشطة المركز.