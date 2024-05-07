قيادي بحركة حماس: إجماع بين الفصائل الفلسطينية على قبول المقترح المصري

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن الموافقة على مقترح الوسطاء في مصر وقطر لوقف إطلاق النار جاءت بعد شهور من المفاوضات.

وقال “حمدان” في مؤتمر صحفي عُقد في بيروت، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أبدينا خلال المفاوضات روحا إيجابية ومسؤولة مع الحفاظ على حقوق شعبنا»، منوهًا إلى أن الاتفاق قطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يريد مرحلة واحدة يفرج فيها عن المحتجزين ثم يعود لعدوانه.

ولفت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل إجماعا وطنيا لكل قوى الفصائل الفلسطينية، متابعًا: «موافقتنا على مقترح الوسطاء مقابل مناورة حكومة نتنياهو تضع الإدارة الأمريكية أمام استحقاق واضح».

ونوه القيادي بحركة حماس إلى أن وفد الحركة توجه إلى القاهرة، مما يؤكد جدية موقفهم في التعاون مع الوسطاء لإتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية عليها إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام نتنياهو بالاتفاق.