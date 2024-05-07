الأهلي يمزق شباك الاتحاد السكندري برباعية في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي من ضربة جزاء في الدقيقة 27 ورضا سليم في الدقيقة 32 وعمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 43 ومحمود كهربا من ضربة جزاء في الدقيقة 65، بينما أحرز هدف الاتحاد السكندري اللاعب بنيامين بواتينج في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

وأعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش، خالد الغندور، مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، عبد الغني محمد.