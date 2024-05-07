من "سوق السفر العربي" .. ظفار العمانية تستهدف استقبال مليون سائح خلال عام 2024

شاركت محافظة ظفار العمانية في معرض سوق السفر العربي 2024م الذي يقام على ارض مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 - 9 مايو الجاري وذلك ضمن جناح وزارة التراث والسياحة العمانية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة ظفار لانطلاق فعاليات خريف ظفار 2024 وبالتعاون مع وزارة السياحة للعمانية للترويج للموسم السياحي الجديد حيث تعد ظفار العمانية وجهة سياحية رائدة للسيائحيين الراغبين زيارة سلطنة عُمان وخارجها، إذ يتمتع السائح في موسم خريف ظفار بتجربة استثنائية تشمل الاستمتاع بالطبيعة، والاستجمام، والتسوُّق، والعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية والرياضية.

وعن أبرز فعاليات موسم خريف ظفار لعام 2024 قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار خلال اللقاء الصحفي الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض إنّ أنشطة وفعاليات هذا العام ستبدأ مبكرًا بالتزامن مع دخول موسم الخريف فلكيًّا بتاريخ 21 يونيو وتستمر إلى نهاية موسم الخريف أفي 20 سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أشهر وهي ضعف المدة التي كانت تخصّص لفعاليات موسم الخريف سابقا. حيث يؤمّل أن يساهم ذلك في استقطاب عدد أكبر من السواح في فترة زمنية أطول بما من شأنه زيادة قدرة المحافظة على استيعاب اعداد أكبر من السواح وكذلك المساهمة في انسيابية الحركة المرورية. وسوف تتوزّع الفعاليات في عدة مواقع قائمة وأخرى جديدة؛ مما سيوفّر الفرصة لتجارب جديدة مليئة بالإثارة والتشويق.

وعن موقع "أتين سكوير" بيّن الغساني أنّ الفعاليات والانشطة هناك سوف تشمل فعاليات عالمية باعتبارها مركزاً للفعاليات العالمية بالإضافة إلى الحفلات الفنية العُمانية والعربية والتي سيتم تنفيذها على مسرح المروج ومواقع أخرى، وأما منطقة الألعاب في اتين سكوير فستكون هذا العام بفكرة مختلفة وبشكل جذّاب تتضمن ميدانًا للتحدي الرياضي وعروض الإضاءة والليزر، وكذلك سيوفر اتين سكوير كافة الخدمات للزائر من بطابع مختلف ومميز. كما سيتم تنظيم معرض استهلاكي بشكل مختلف خلال هذا الموسم.

وصرح بأن فعاليات عودة الماضي لأول مرة ستقام في منطقة السعادة بعد تحديث أنشطتها لتشمل محاكاة البيئات المحلية في محافظة ظفار مع إضافة بيئات جديدة من بعض محافظات سلطنة عُمان، إذ تتضمن الفنون التقليدية والأسواق التراثية ومنتجات متنوعة للحرفيين والحرفيات بالإضافة إلى عروض وفنون حية تجسّد الثقافة العُمانية.

وعن الحدائق والمتنفسات لهذا العام، اوضح بأن حديقة عوقد خصصت لفئة الأطفال، وسوف تضم قرى عالمية تُعنى بالطفل، ومنطقة الألعاب والفعاليات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المجسمات المضيئة، مع توفّر المطاعم والمقاهٍي المتنوعة.

أما حديقة صلالة العامة فسوف تشمل أنشطة وفعاليات رياضية تستهدف الفئات العمرية المختلفة بهدف دعم وتشجيع الرياضة والتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة البدنية.

كما أشار الى تنظيم مهرجان ظفار للمسرح الدولي لأول مرة وذلك ضمن تشجيع المجالات الثقافية والأدبية بمشاركة الجهات المختصة في سلطنة عمان، حيث سيضم المهرجان مشاركة فرق مسرحية عالمية.

وقال الغساني هذا الموسم سوف يحتضن حفلات فنية مبهرة من خلال استضافة نخبة من الفنانين العُمانيين والعرب على مستوى عالٍ وسيقدّم مفاجآت وحفلات على مستوى الوطن العربي ومنها لأول مرة في سلطنة عُمان.

وتحرص محافظة ظفار ممثلة بجميع الجهات المختصة في سلطنة عمان على تعزيزتجربة السائح في المحافظة سواء في موسم الخريف او المواسم الاخرى، مشيرا إلى تنظيم العديد من الفعاليات في مواقع مختلفة في صلالة وكذلك في العديد من الولايات بالمحافظة، وتركز هذه الفعاليات على الأنشطة الثقافية والتجارية والترفيهية والرياضية إلى جانب إقامة معارض تخصصية، وكذلك ستشمل الفعاليات سباق الكارتنج بميدان الاحتفالات بصلالة وفعالية "الدراج ريس" بمنطقة الدمر بولاية مرباط.

كما ذكر بأن بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) قامت بتطوير العديد من المواقع السياحية مثل إطلالة وادي دربات، والواجهة البحرية لمنطقة المغسيل وعين جرزيز، ومنطقة إطلالة حمرير، وذلك ضمن جهودها لتطوير وتحسين المواقع السياحية والطبيعية في محافظة ظفار

الجدير بالذكر أن محافظة ظفار سجّلت ارتفاعً ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين خلال الموسم الماضي، حيث اسقبلنا نحو 962 ألف سائح مقارنة ب 813 ألف زائر في عام2022م ، ومن المتوقع أن يتجاوز أعداد الوافدين هذا العام حاجز المليون زائر.