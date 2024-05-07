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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة في أسيوط

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا أبرزها "مخدرات - قتل - سلاح "، ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى "قتل عمد - سلاح") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

بإستهدافه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (9 بندقية آلية - 15 بندقية خرطوش - 24 فرد محلى - 9 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

الشابو قتل عمد عنصر إجرامى شديد الخطورة