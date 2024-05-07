عمر كمال عبد الواحد "رجل" مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

حصل عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث في فوز الاهلي علي زعيم الثغر.

وضع عمر كمال بصمته الأولى مع المارد الأحمر، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدي سليمان.

انضم عمر كمال للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من نادي مودرن فيوتشر.

ويلعب عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي في المسابقات المحلية فقط ولم يشارك في دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركته مع فريقه السابق فيوتشر في الكونفدرالية.