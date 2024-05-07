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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمر كمال عبد الواحد "رجل" مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي
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حصل عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز. 

سجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث في فوز الاهلي علي زعيم الثغر. 

وضع عمر كمال بصمته الأولى مع المارد الأحمر، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدي سليمان.
انضم عمر كمال للأهلي في شهر يناير الماضي قادما من نادي مودرن فيوتشر. 
ويلعب عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي في المسابقات المحلية فقط ولم يشارك في دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركته مع فريقه السابق فيوتشر في الكونفدرالية. 

عمر كمال عبد الواحد الأهلي والاتحاد السكندري الدوري الممتاز