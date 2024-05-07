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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بحضور وكيل الأوقاف.. قيادات دمياط الجديدة يهنئون الأقباط بعيد القيامة

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
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زار اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، يرافقهم معاونى رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الأمناء، كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة ، للمشاركة في إحتفالات  الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حيث كان في إستقبالهم الأب والراعي القمص إلكسندروس جورج.
استهل رئيس الجهاز ورئيس مجلس الأمناء، زيارتهما بتهنئة سكان المدينة بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنين دوام الخير والرخاء ونعمة الإستقرار على مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

أعرب رئيس الجهاز، عن سعادته بروح الألفة والمحبة بين المصريين والتى تظهر خلال المناسبات والأعياد الدينية.
فيما اعرب رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بمشاركة شركاء الوطن في أعيادهم، تعظيما لمعانى الوحدة الوطنية وأواصر الإخوة والمحبة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، سعادته بمشاركة شركاء الوطن في جميع مناسباتهم، تعظيما لمعانى المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.
من جانبه أعرب الأب إلكسندروس، عن خالص إمتنانه بزيارة الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز  والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، وفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والوفد المرافق، للمشاركة في الإحتفالات بعيد القيامة المجيد، تأكيدا لروح الألفة والمحبة والإخوة بين أطياف المجتمع.

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