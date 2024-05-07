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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. همجية التتار الجدد.. جيش الاحتلال يدخل رفح ويُسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 8 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية: تصعيد كبير يهدد حياة مليون فلسطيني
همجية التتار الجدد.. جيش الاحتلال يدخل رفح ويُسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني
لا مكان آمن.. العالم يُحمل إسرائيل مسئولية الهجوم المتهور ودعوات لوقف العملية لتجنب كارثة إنسانية
مدينة تحت المعاناة.. الصحافة العالمية تسلط الضوء على الاجتياح الصهيوني ومعظمها قدم رؤى منحازة للاحتلال
حماس: تل أبيب تواصل سياسة تجويع واضطهاد الفلسطينيين
الأمم المتحدة: لدينا إمدادات وقود تكفي ليوم واحد

مصر رفح الفلسطينيين إسرائيل