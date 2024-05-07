رئيس "الشهداء" بالمنوفية يجتمع باللجنة الفنية للبت في ملفات التصالح

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعا بأعضاء اللجنة الفنية للبت في ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ لمراجعة وتوضيح اختصاصات ومسؤوليات اللجنة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يتم التعامل مع ملفات التصالح وفقاً للتالي:

١- فئة أملاك الدولة ، حيث يتقدم المواطن بشهادة بيانات، حيث يتم مخاطبة جهة الولاية للتأكد من تقنين وضع المواطن وذلك فيما يخص الملفات التي سبق التقدم بها، وفيما يخص الملفات التي تُقدم حديثاً يلزم احتواء الملف على موافقة جهة الولاية على التصالح.

٢- الملفات خارج الحيز العمراني، حيث يتم عرض جميع الملفات على اللجنة الفنية، ويتم إرسال الملف إلى جهة الولاية (الزراعة) لبيان موقفها.

٣- الملفات داخل الحيز العمراني والتي تتم إجراءاتها وفق ما نص عليه القانون الجديد.

ووجه رئيس المدينة إلى سرعة إنهاء أعمال الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الملف وتقنين أوضاع المواطنين وفق الموعد المحدد.