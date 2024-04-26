نائب رئيس جامعة حلوان يستقبل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها

أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعوتها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها.

وقال رفاعي إنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها، وأشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.

يذكر أن إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاجتماعي تابعت كل ما تم تداولة بشأن الطالبة سارة هشام وحرصت إدارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لأن الأمر تم نشره بوسائل إعلامية، كما أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لاتقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان .

2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعى 2020-2021

3- نجحت الطالبة في المستوى الأول للعام الجامعي 2020-2021

4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الآن .

5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية اخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم ( 317 ) بتاريخ 17/9/2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحه تنص على ( يفصل الطالب اذا لم يستطيع رفع معدله التراكمي خلال أربع فصول دراسية متتالية )

6- لم تقبل الطالبة النصح الأكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الأول طبقا للائحة حرصا على مستقبلها الاكاديمي حيث تنص اللائحة على ( مادة 11ب ) يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو اربعة فصول غير متتالية .

7- استنفذت الطالبة مرات الإنذار الأكاديمي الأربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالبا ينطبق عليهم أربع فصول دراسية متتالية لاعطائهم فرصة اخغيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض إعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم اعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الاخيرة بتاريخ 17/9/2023.

9- ان قرار فصل الطالب المتعثر يعني إعطاءه فرصة أخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لايضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب .