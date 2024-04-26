غيوم وأمطار وسيول.. تعرف على حالة الطقس في البحر الأحمر اليوم

شهدت منطقة الشيخ الشاذلى بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، سقوط امطار غزيرة تحولت الي سيول، وكذا شهدت مدينة القصير غيوما كثيفة مع رياح سريعة ولا توجد أمطار، وقامت محافظة قنا بإغلاق الطريق بين مدينة قفط بقنا والقصير بمحافظة البحر الأحمر لوجود أمطار من ناحية قنا، أما الطريق من ناحية القصير فمازال مفتوحا.

كما شهدت مدينة الغردقة منذ قيل سقوط امطار خفيفة علي بعض المناطق، مع رياح متوسطة.

فيما شهدت مدينة رأس غارب غيوما كثيفة مع هبوب رياح متوسطة الي قويه في بعض المناطق.



من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط امطار علي محافظة البحر الاحمر، ابتداء من مساء اليوم الجمعة، بينما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات من توخي الحظر أثناء القياده واتباع اللوحات الاسترشاديه علي حافتي الطرق، خاصة الطرق السريعة للمسافرين. وذلك حفظا علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم