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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بمناسبة أعياد الربيع.. مطار مرسى علم يستقبل 158 رحلة أوروبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تشهد المنتجعات السياحية، بمدينة مرسي علم جنوب محافظة البحر الاحمر،  تدفق كبير للسائحين من جميع الجنسيات لقضاء اجازتهم بمنتجعات والاستماع بأعياد الربيع.


أكد بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن مرسى علم تشهد تدفق رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا وسط استعدادات من سلطات مطار مرسى علم الدولي.

واشار نقيب المرشدين،  الي استقبال مطار مرسي علم الدولي  158 رحلة طيران سياحية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أبو طالب في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، اليوم الجمعة، أن اغلب الجنسيات الوافدة هي،  الالماني والبولندي  والبلجيكي والهولندي  والتشيكي، مؤكدا أن  المؤشرات مبشرة و مشجع، لافتا إلى استمرار التدفق خلال اشهر الربيع بمدينة مرسي علم .

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