المؤبد لبائع قتـل صديقه لخلافات على حصيلة تجارة الملابس بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد في قتل صديقه لخلافات بينهما علي مبلغ مالي حصيلة تجارتهما في الملابس بمنطقة دار السلام.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم «ف.ا» بائع، قتل المجني عليه «ج.م» بائع، مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتظره وظل يراقبه ونشبت بينهما مشاجرة على إثرها استل المتهم سلاحًا أبيض مطواة، وسدد طعنتين في قلب المجني عليه ما أسقطه غارقًا في دمائه وتوفي في الحال.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة: «قتلت صديقي الذي استحل كل مكسب من تجارة الملابس لنفسه، وكنت دائمًا أقدم له النصيحة والمساعدة لكنه أخذ المكسب وأعطاني مبلغًا أقل من حصيلة تجارتنا سويًا، وعندما عاتبته لم يقبل حديثي معه وطلب أن يعمل لحاله دون مساعدتي ما جعلني أتمسك بحقي في أخذ حصيلة تجارته، وبعد مشادة كلامية بيننا قررت الانتقام».

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغًا بمصرع بائع أثناء مشاجرة بين المتهم وبين أحد أصدقائه، على الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ، وتبين أن الجثة لذكر، وبه كدمات في أنحاء جسده وطعنات متفرقة.

بسؤال الشهود وجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بائع، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية على نزاع مالي حصيلة تجارتهم و تعدى كلا منهما على الآخر، ما أثار حفيظة المتهم وقرر قتله.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم .