تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 200 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 394 شاحنة و 193 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 95 شاحنة و 7 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة AAI EVOLUTION ، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن ، 355 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع سفن وهي بريدج ، ايلة ، كوين نفرتيتي واور . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها .

