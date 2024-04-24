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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 489 شاحنة و 200 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500  طن بضائع ، 394 شاحنة و 193 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500  طن بضائع ، 95 شاحنة و 7 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة AAI EVOLUTION  ، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500  طن ، 355 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) اربع سفن وهي بريدج ، ايلة ، كوين نفرتيتي  واور . وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة