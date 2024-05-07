بعد اجتماع الجهات المعنية.. زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية

في اجتماع موسع اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الاندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وايضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها .

وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بإلإضافة الي السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

اماً فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية فتم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري الي ٣٠ ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الاخري يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات. .

علي أن تقوم الجهات التنفيذيه لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية .

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية .