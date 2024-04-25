تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و850 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 850 شاحنة و45 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 448 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 402 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وامل وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و388 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1685 راكب بموانيها.