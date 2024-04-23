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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملة تموينية لمتابعة أسعار الخبز بمخابز القصير

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي مخابز القصير
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قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين القصير جنوب البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيشية على المخابز السياحية والافرنجية بالمدينة، وذلك للتأكيد على تطبيق الأسعار الجديدة للخبز والتى جاءت نتيجة انخفاض أسعار الدقيق

وأكدت مدير إدارة التموين، أن الحملة شملت المرور على عدد من المخابز وتم تحرير عدد مخالفات لـ7 مخابز، وضمت المخالفات تحرير محضر عدم اعلان أسعار، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بذلك بما ورد في مواد القانون المنظم لهذا الشأن .

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر بضبط الأسعار للسلع الأساسية للمواطن وتفعيل الجهات الرقابية، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالقيام بحملات تفتيشية على المخابز والأسواق.

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الأسعار للسلع الأساسية انخفاض أسعار الدقيق تطبيق الأسعار الجديدة حملة تفتيشية