البيت الأبيض: نريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

نقلت قناة القاهرة الاخبارية، اليوم الجمعة، موتمرًا صحفيًا، للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت فيه إن واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بجانب استمرار المحادثات بشأن رفح الفلسطينية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تريد إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين حتى يتم وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتوصل بشكل فوري إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا خاصا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل.