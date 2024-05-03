ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حميد الكفائي: حزب المحافظين يدمر نفسه بنفسه

الدكتور حميد الكفائي
الدكتور حميد الكفائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور حميد الكفائي الباحث والكاتب السياسي، إنه لا توجد أي فرصة لحزب المحافظين في أن يحسن من وضعه، فهو دمر نفسه بنفسه من خلال إتباع سياسات غير صحيحة والتطرف إلى اليمين، مؤكدًا أن حزب المحافظين تطرف كثيرا بعد استقالة ديفيد كاميرون عام 2016 وانتقل إلى اليمين.

وأضاف الكفائي ، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حزب المحافظين الذي انتقل إلى اليمين لا يمكن في الوقت الحالي أن يحكم خصوصا مع الصعوبات الجمّة التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى أن طموح حزب المحافظين هو أن يحدّ من خسارته وهذا هو الطموح المتبقي لهم لأن الخسارة ستكون مدوية.

وأكد أن الخسارة قد لا تكون بالسوء الذي كانت عليه عام 1997 عندما فاز توني بلير بـ64% من الأصوات ولكن بالتأكيد فوز حزب العمال سيكون مدويًا ومقاربًا لفوز حزب العمال عام 1997 ورئيس الوزراء المقبل سيكون بدون شك كيير ستارمر.

الباحث السياسي الاقتصاد البريطاني القاهرة الاخبارية تطرف رئيس الوزراء