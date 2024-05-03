حبس متهم بقتل شخص أجنبي اقتحم مطعما بمدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر بحبس متهم قتل شخص أجنبي اقتحم مطعم يعمل به في حالة سكر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغ بوجود قتيل داخل مطعم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بطعنتين في جسده.

بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال عمال المطعم تبين أن المتوفى كان في حالة سكر شديد واقتحم المطعم، واعتدى على أحد العمال بداخله، ونشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها العامل بطعنه بسكين.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.