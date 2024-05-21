بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى الكورنيش وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن ميدان عبد المنعم رياض يشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، كما يشهد طريق الكورنيش كثافة مرورية من شارع المظلات حتى منطقة وسط البلد، بالإضافة إلى الكورنيش المتجة للمؤسسة يشهد بعض الكثافات البسيطة.

وأضافت: أن هناك كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر حتى ميدان العباسية، كما توجد سيولة مرورية في شارع غمرة، ومحور النصر يشهد كثافات مرورية وصولاً إلى المنصة، كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزواية الحمراء بعض الكثافات المرورية، كما شهد بعض المناطق من كورنيش النيل إزدحماً متوسطاً في تجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح.

وتابعت: أن الطريق الدائري يشهد بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان، موضحًا أن هناك كثافات مرورية بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً إلى منطقة بولاق وإمبابة.