ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء

روسيا
روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت الأمم المتحدة، اصدار قرار قدمته روسيا ضد سباق التسلح في الفضاء بمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين.

وأيد مشروع القرار سبعة أعضاء، ورفضته سبع دول، من بينها الولايات المتحدة، فيما امتنعت سويسرا عن التصويت.

ولم يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس المكون من 15 دولة.

وعلى خلفية القرار الأمريكي ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء، والذي فشل الشهر الماضي بسبب الفيتو الروسي، اتهم مندوب الولايات المتحدة روبرت وود موسكو بانتهاج تكتيكات مخادعة.

وثار جدل في الأمم المتحدة في هذا الشأن عقب تقارير أمريكية صدرت في فبراير عن طموحات روسيا النووية في الفضاء.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية بارزة إلى نتائج حول محاولة روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي والعالمي.

فشل قرار أممى روسيا سباق التسلح الفضاء