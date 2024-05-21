وكيل "صحة مطروح" يوجه برفع مؤشرات الأداء والاستغلال الأمثل للتجهيزات المتاحة بالمستشفيات

وجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، بضرورة العمل على رفع مؤشرات الأداء والاستغلال الأمثل للتجهيزات المتاحة بالمستشفيات؛ وبذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح يحيل عددا من العاملين بمستشفى الضبعة المركزي للتحقيق

وأوضح وكيل الوزارة، أنه أجرى جولة تفقدية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالوحدة الصحية بفوكة التابعة لإدارة الضبعة الصحية، ومستشفى الضبعة المركزي، وأحال المتغيبين عن العمل دون عذر للتحقيق.

وكيل صحة مطروح يتابع انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري

وتابع الدكتور مبروك سالم ومرافقيه من قيادات المديرية، انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث واستعداداتها لتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فصل الصيف.

واستمع وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا توفير كافة أوجه وسبل الرعاية الطبية لهم، كما تفقد القسم الداخلي بالمستشفى وتابع مؤشرات الأداء، وتابع إجراءات تحويل حالة أصيبت في حادث من خلال غرفة طوارئ المستشفى، وتم التنسيق لتحويل الحالة بصفة عاجلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه وكيل وزارة الصحة إنذار لشركة النظافة؛ نظرا لتدنى مستوى النظافة بالمستشفى، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من إدارة مستشفى الضبعة وأيضا من مختلف الفرق العاملة بالمستشفى، ووجه بسرعة إعادة توزيع بعض التجهيزات والفرش غير الطبى على مختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية حسب الاحتياج من خلال إدارة التموين الطبى بالمديرية والتنسيق مع إدارة المستشفيات والمعامل.

وكيل صحة مطروح: الجولات التفقدية مستمرة على كافة المنشآت الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وكيل "صحة مطروح" يوجه برفع مؤشرات الأداء والاستغلال الأمثل للتجهيزات المتاحة

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