محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتنسيق بين مديرية الصحة ومستشفى الجامعة، لشاب يعاني من ضغط بالفقرات العنقية والقطنية مما يسبب آلام بالعمود الفقرى والأعصاب، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم من خلال لجنة ثلاثة لإحدى السيدات تعانى من آلام بمفصل الركبة، مع توفير المفصل إذا ما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، وتوفير العلاج اللازم لطفلين يعانيان من مرض "ويلسن" بالتنسيق مع مستشفى فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، كما وجه بسرعة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف، لنقل مريض بشلل رباعي، من أهالي قرية البيضاء التابعة للعامرية بمركز الفيوم، خلال متابعته الطبية.

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، لترخيص كشك وتجهيزه بالمستلزمات لمسن من ذوى الهمم مشلول القدمين وضعيف البصر، من أهالي قرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم، مشدداً على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.

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