بالفيديو.. التموين: قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء بعد دراسة متأنية لمواجهة عجز الموازنة

قال نعماني نصر، مستشار وزير التموين، إن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، اعتبارًا من أول يونيو، جاء بعد دراسة متأنية لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مصر تنتج من 9 إلى 9.5 مليون طن من القمح سنوياً، بينما يبلغ الاستهلاك حوالي 20 مليون طن، ما يلزم باستيراد كميات كبيرة من الخارج، موضحًا أن قيمة 5 قروش أصبحت معدومة، وأن تحريكها إلى 20 قرشاً للرغيف الواحد يعني مساهمة المواطن بجزء في الخزانة العامة والنفقات العامة للدولة، والتي تعود عليه بالنفع في النهاية.

وتابع، أن الدولة المصرية زادت في الفترة الأخيرة من النفقات العامة على الإيرادات العامة، ما أدى إلى اتساع الفجوة المالية، موضحًا أن الدولة المصرية ما زالت حريصة على توفير المكون النشوي للمواطن، وألا يتحمل أكثر من القيمة المحددة والمدعمة من خلال بحث وزارة التضامن.