طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس التصريح بدفن جثة فتاة من ذوي الهمم “سماء” عقب ورود تقرير الصفة التشريحية حيث تخلصت من حياتها من بلكونة شقتها بمنطقة عين شمس.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أسرتها للاستماع لأقوالهم في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة فتاة سودانية عمرها، 15 سنة، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين سقوطها من الطابق الخامس.

وبمناقشة أسرتها قالوا إن الفتاة من ذوى الهمم "صماء" وكانت تريد النزول للشارع لكن خافوا عليها من عدم قدرتها على العودة خاصة أنها لا تستطيع التحدث، وقاموا بإخفاء مفاتيح الشقة عنها فقامت بالقفز من البلكونة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.