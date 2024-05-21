إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

أخلت النيابة العامة سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة دهسه سيدتين بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الفنان أبو الحسن، حيث أكد أنه لم يقصد دهس السيدتين، وإنما فوجئ بهما خلال عبورهما الطريق السريع.

كما أوضح أنه نزل من السيارة فور وقوع الحادث وحاول مساعدة المصابين وطلب الإسعاف لهما.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وطلبت تقريرًا طبيًا حول الحالة الصحية للسيدتين المصابتين، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، بالإضافة إلى تكليف لجنة من المرور لفحص السيارة وتحديد السرعة التي كان يسير بها الفنان وقت الحادث.

‎وتم إخلاء سبيل الفنان أبو الحسن بعد دفع الكفالة المالية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في الواقعة من قبل النيابة العامة.

‎هذا ويشار إلى أن الفنان عباس أبو الحسن، تعرض لحادث سير آخر في عام 2019، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى إصابته ووفاة شخص آخر.

وكان رجال الأمن استمعوا إلى أقوال الفنان عباس أبو الحسن عقب دهسه لسيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد، مؤكدًا أنه لم يقصد الاصطدام بالسيدتين، ولكنهما تفاجئ بهما خلال عبورهما للطريق السريع الذي كان يسلكه نحو ميدان لبنان قادمًا من طريق المحور المركزي، وشرح أبو الحسن في أقواله إنه عقب وقوع الحادث لم يحاول الهرب، وأنه نزل من السيارة وحاول إنقاذ ومساعدة السيدتين، وطلب الإسعاف لهما.

وتباشر جهات التحقيق في النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنان عباس أبو الحسن بدهس سيدتين صدمهما بسيارته أمام مول شهير بنطاق مدينة الشيخ زايد، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية له تمهيدًا لسماع أقواله حول الحادث.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للسيدتين المصابيتين تمهيدًا لسماع أقوالهما في الواقعة، وطلبت تقريرًا طبيًا وافٍ عن حالتهما، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتكليف المباحث الجنائية بإرسال التحريات التكميلية حول الواقعة، كما كلفت النيابة لجنة من المرور لفحص السيارة وتحديد السرعة التي كان يسير بها الفنان وقت الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالتسبب في إصابة سيدتين صدمهما بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

وتلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مول شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الفنان عباس أبو الحسن صدم سيدتين بسيارته جرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي الفنان عباس أبو الحسن وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.