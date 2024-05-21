بدء مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني في مدينة تبريز

بدأت مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما في مدينة تبريز شمال غرب إيران.

وقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية عبد اللهيان، بعدما سقطت الطائرة التي كانت تقلهما في منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

وقتل أيضا إلى جانب رئيس وعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية الشهيد مالك رحمتي وامام جمعة مدينة تبريز الشهيد آية محمد علي آل هاشم وأعضاء فريق الحماية وطاقم الطيران الشهداء.

ووقف مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس الإيراني ووزير خارجية البلاد أمس الاثنين، بناء على طلب روسيا والصين والجزائر.