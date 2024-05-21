رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض بعنوان "مجالات التوصيف والتطبيقات البيئية والصناعية لمواد الربط الجيوبوليمرية" للباحث أحمد صلاح أحمد، المعيد بقسم الثروة المعدنية، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية والدكتور عصام عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، والدكتورة صفية محمد رئيس قسم الثروة المعدنية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بدخول قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية حيز التنفيذ على أرض الواقع لإثراء البحث العلمي في مجال علوم الأرض بتخصصاتها المتعددة والتي تعد باكورة الإنتاج العلمي للهيئة المعاونة بالكلية منذ إنشائها.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للباحث ولإدارة الكلية متمنياً العمل علي دعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالكلية لإثراء المكتبة العلمية ودعم الباحثين المهتمين بعلوم الأرض خاصة وأن الأمم يقاس مدى تقدمها ونهضتها بمستوى البحث العلمي ومدى مواكبته لأحدث ما توصل إليه العلم ومدى الاستفادة من نتائجه وتطبيقه في الواقع.

وتناولت رسالة الباحث دراسة وتحليل مواد الربط الجيوبوليمرية المنخفضة التكلفة، التي تُصنع من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير، إضافةً إلى استكشاف مصادر مختلفة للنفايات الصلبة الصناعية وتطبيقاتها المحتملة في البيئة والصناعة.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد سيد كامل عودة أستاذ الكيمياء غير العضوية التطبيقية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والذي يتخصص في كيمياء الأسمنت والجيولوليمر وتكنولوجيا صناعة مواد البناء، والدكتورة نبيلة شحاتة الأستاذ المساعد بالهندسة الكيميائية ورئيس قسم علوم وهندسة الطاقة المتجددة في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف.