الأهلي يواصل استعداده لمواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت 25 مايو الجاري علي ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، 6 بتوقيت تونس.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.